В Петербурге прекратило работу генконсульство Украины

На данный момент учреждение закрыто на прием, из консульства уже вынесли вещи.

В среду, 2 марта, стало известно, что Генеральное консульство Украины в Петербурге прекратило работу. Об этом сообщает "РИА Новости".

На данный момент учреждение закрыто на прием, из консульства уже вынесли вещи.

Ранее мы сообщали, что компания Apple прекращает продажу всей своей техники в России. На прошлой неделе компания Apple полностью остановила экспорт для российских дистрибьютеров. Также компания ограничила использование Apple Pay и других сервисов.

Фото: pexels

