В частной школе Петербурга рабочий упал через потолок прямо к педагогам

Раненных нет.

В учебном заведении "Логос", расположенном на Средней Подьяческой улице в Санкт-Петербурге, произошёл обвал перекрытия. Рабочий, который выполнял ремонтные работы в квартире этажом выше, упал через образовавшийся проём в пространство школы. О случившемся стало известно из сообщения издания "Фонтанка".

Руководитель школы Никита Туренков сообщил, что провал образовался над входом в одно из помещений. По словам директора, рабочий оказался внизу после того, как при ремонте была неверно рассчитана нагрузка на конструкцию.

Никита Туренков отметил, что ни сотрудники, ни учащиеся не пострадали. Рабочий, по словам директора, поднялся обратно в квартиру, где велись ремонтные работы.

На место прибыли сотрудники МЧС, после чего школа уведомила жилищные службы и другие организации. По информации руководства, угрозы для детей и персонала нет, пострадавших также нет.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV