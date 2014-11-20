Старая штукатурка обрушилась на натяжной потолок в квартире на Гатчинской улице

В результате происшествия никто не пострадал, управляющая компания укрепила проблемный участок.

В доме 31-33 на Гатчинской улице в Петроградском районе произошло частичное обрушение штукатурки в одной из квартир. Фрагменты отделки площадью около одного квадратного метра упали на натяжной потолок и сорвали его.

Как сообщили в пресс-службе Жилищного комитета, в результате происшествия никто не пострадал. Собственник демонтировал поврежденный потолок, а специалисты управляющей компании провели обследование и укрепили проблемный участок. Потолок прошел процедуру простукивания и укрепления для предотвращения дальнейших обрушений. Угрозы нет, заверили в ведомстве.

Следственный отдел по Петроградскому району проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

Фото: Яндекс.Карты