На Невском проспекте задержали двух мужчин после драки с мигрантами

Трое пострадавших доставлены в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Центрального района проводит проверку после конфликта на Невском проспекте, в результате которого пострадали трое иностранцев. Инцидент произошел вечером 28 сентября у дома №53 на главной улице города.

По данным правоохранительных органов, между двумя петербуржцами 31 и 36 лет и гражданами одного из государств Ближнего Востока произошла спонтанная ссора, переросшая в драку. В результате конфликта иностранцы получили телесные повреждения и были доставлены скорой помощью в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.

Задержанные доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ. Также опрошены свидетели конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что на площади Искусств подростки тяжело ранили 11-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV