На площади Искусств подростки тяжело ранили 11-летнего мальчика

Школьник с колото-резаным ранением живота доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после конфликта с применением холодного оружия на площади Искусств, в результате которого пострадал 11-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что на школьника напали накануне, 27 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили 11-летнего мальчика с колото-резаным ранением живота. Подростка в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

По подозрению в причастности к нападению были задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 14, 15 и 17 лет, жители Ломоносова. После опроса в присутствии родителей их передали законным представителям. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. "з" ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV