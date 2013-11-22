Впервые в России врачи Петербурга провели операции для лечения редкого порока сердца у детей

Детям установили протезы, которые индивидуальны для каждого пациента. Они состоят из неживых, специально обработанных тканей человека. Операции прошли успешно.

Впервые в России в Детской городской больнице №1 кардиохирурги провели уникальные операции двум детям по коррекции общего артериального ствола. Врачи установили биологические протезы в аорту и легочную артерию. Об этом в среду, 22 декабря, рассказали в комздраве Петербурга.

По словам кардиолога Натальи Федоровой, обе операции прошли успешно. Детям установили протезы, которые индивидуальны для каждого пациента. Они состоят из неживых, специально обработанных тканей человека.

У одного из пациентов чрезвычайно редкий и грозный порок сердца. Малыш сменил много лечебных учреждений. В свои 11 месяцев малыш перенес операцию на сердце, операцию по поводу атрезии 12-перстной кишки и ковидную пневмонию, но со временем его состояние начало усугубляться нарастанием недостаточности на единственном клапане, отводящем кровь от сердца.

Сейчас два ребенка уже выписаны из клиники домой.

Ранее сделавшая сама себе операцию блокадница из Ленобласти умерла в больнице. Родственники рассказали, что женщина скончалась в Ленинградском областном кардиодиспансере.

Фото: pexels

