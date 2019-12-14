Родители оставили грудничка на скамейке во Фрунзенском районе

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Полиция разыскивает родителей, которые оставили грудного ребенка без присмотра на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сегодня, 21 мая, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что маленький ребенок остался один на скамейке на улице Димитрова. На место выехали правоохранители. На вид мальчику всего около месяца. Его направили в медицинское учреждение, здоровью малыша ничего не угрожает.

Полиция устанавливает личности и местонахождение родителей.

Ранее автор объявления на Avito объяснил, зачем отдавал ребёнка бесплатно.

Фото: pixabay.com