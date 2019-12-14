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Родители оставили грудничка на скамейке во Фрунзенском районе
Сегодня, 15:15
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nadezhda_sib

Родители оставили грудничка на скамейке во Фрунзенском районе

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Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Полиция разыскивает родителей, которые оставили грудного ребенка без присмотра на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Сегодня, 21 мая, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что маленький ребенок остался один на скамейке на улице Димитрова. На место выехали правоохранители. На вид мальчику всего около месяца. Его направили в медицинское учреждение, здоровью малыша ничего не угрожает.

Полиция устанавливает личности и местонахождение родителей. 

Ранее автор объявления на Avito объяснил, зачем отдавал ребёнка бесплатно. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: грудничек, маленький ребенок, родители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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