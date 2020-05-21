Автор объявления на Avito объяснил, зачем отдавал ребёнка бесплатно

Ребёнка отдавали под видом "домашнего питомца".

Автор объявления на Avito, в котором шла речь о бесплатной передаче ребёнка, рассказал 78.ru, что так он хотел проучить сына подруги.

Мужчина пояснил, что ребенок шантажирует мать, часто устраивает истерики, но после данной публикации немного "притих".

Ранее на "Авито" появилось объявление в разделе "Животные". "Домашнего питомца", который врет, хамит и ворует, отдают бесплатно. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить данную информацию.

По данному факту следственными органами СК России по Петербургу на данный момент уже проводится доследственная проверка.

Фото: Piter.TV