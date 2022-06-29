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При пожаре из-за вспыхнувшего масла в Пушкинском районе пострадала женщина
Сегодня, 11:59
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При пожаре из-за вспыхнувшего масла в Пушкинском районе пострадала женщина

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Виной происшествию стала вода – ее хозяйка в процессе готовки добавила в раскаленное масло.

В поселке Ленсоветовский Пушкинского района 11 октября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Отмечается, что в восьмиметровой кухне одной из квартир дома 20 масло, вспыхнувшее в сотейнике, спалило натяжной потолок. При этом 31-летняя женщина получили ожоги рук, ее госпитализировали в больницу. Пожилой бабушке пострадавшей, которая помогала тушить пламя, медики оказали помощь на месте. 

Виной происшествию стала вода – ее хозяйка в процессе готовки добавила в раскаленное масло. В таких случаях важно выключить плиту, накрыть сковородку крышкой или засыпать ее землей из цветочного горшка. Тушить масло водой категорически нельзя. 

Ранее на Piter.TV: в пожаре на улице Маршала Казакова погиб мужчина. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: ленсоветовский, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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