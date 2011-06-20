Водитель квадроцикла погиб в канаве под Всеволожском

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП.

В СНТ "Ника" в деревне Агалатово во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 50-летний мужчина, управляя квадроциклом Hammer 200L Pro.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все случилось 6 сентября около 20:15 у дома 315 по Центральной улице в СНТ. Водитель квадроцикла не справился с управлением и съехал в канаву. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП.

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области