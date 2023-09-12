На улице Фаворского в глаз 14-летнего самокатчика воткнулась ветка

Пациент был помещен в состоянии средней степени тяжести в травматологическое отделение.

Самокатчик из Сестрорецка пострадал при поездке по улице Фаворского в Петербурге. Он едва не лишился глаза из-за ветки, пишет "Фонтанка".

По словам 14-летнего подростка, днем 22 сентября он ехал на самокате по улице Фаворского и напоролся на ветку. Ребенка доставили в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса с множественными ранами левого глаза, инородным телом в верхнем веке и рваной раной нижнего – с повреждением носослезного – канала.

Пациент был помещен в состоянии средней степени тяжести в травматологическое отделение. Детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: в скейт-парке на улице Передовиков пострадал 12-летний самокатчик.

Фото: Piter.TV