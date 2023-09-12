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На улице Фаворского в глаз 14-летнего самокатчика воткнулась ветка
Сегодня, 14:48
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На улице Фаворского в глаз 14-летнего самокатчика воткнулась ветка

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Пациент был помещен в состоянии средней степени тяжести в травматологическое отделение.

Самокатчик из Сестрорецка пострадал при поездке по улице Фаворского в Петербурге. Он едва не лишился глаза из-за ветки, пишет "Фонтанка". 

По словам 14-летнего подростка, днем 22 сентября он ехал на самокате по улице Фаворского и напоролся на ветку. Ребенка доставили в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса с множественными ранами левого глаза, инородным телом в верхнем веке и рваной раной нижнего – с повреждением носослезного – канала.

Пациент был помещен в состоянии средней степени тяжести в травматологическое отделение. Детали случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: в скейт-парке на улице Передовиков пострадал 12-летний самокатчик. 

Фото: Piter.TV

Теги: самокатчик, улица фаворского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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