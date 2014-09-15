Самокатчик выплатит петербурженке около 1,4 млн рублей за травмы

В результате наезда женщина упала и получила серьёзные травмы: переломы костей и раны на ногах.

В Петербурге 21-летний житель Колпино выплатит около 1,4 млн рублей 65-летней женщине, на которую наехал на самокате. Инцидент произошел 31 июля 2023 года на Южном шоссе, у остановки общественного транспорта возле дома 46, рассказали в прокуратуре.

В результате наезда женщина упала и получила серьёзные травмы: переломы костей и раны на ногах. Из-за этих повреждений пострадавшая более шести месяцев находилась на больничном и не могла работать. Длительное лечение и потеря трудоспособности принесли ей не только физические, но и моральные страдания.

По итогам расследования против молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ст. 118 УК РФ). Суд признал его виновным. Прокуратура Фрунзенского района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за моральный ущерб, материальный вред и утраченный заработок.

Суд удовлетворил исковые требования. В пользу пострадавшей была взыскана компенсация: 900 тыс. рублей за моральный ущерб и 497 тыс. рублей за утраченный заработок.

Ранее на проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика.

Видео: прокуратура СПб