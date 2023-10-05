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Подросток на "Волге" спровоцировал ДТП в Ленобласти
Сегодня, 11:13
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Подросток на "Волге" спровоцировал ДТП в Ленобласти

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Пострадал и сам зачинщик аварии, и второй водитель.

Полицией проводится проверка по факту ДТП с подростком на "Волге" в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 47 региону.

ДТП произошло вечером 24 октября на автодороге "Чаща – Кремено". 17-летний подросток выехал на встречку и врезался в автомобиль Chevrole Clan, за рулём которого находился 51-летний мужчина.

Оба водителя в результате ДТП получили травмы и были госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после курения вейпа.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп в ленобласти, подросток за рулем автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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