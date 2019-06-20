В Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после курения вейпа

Врачи диагностировали ингаляционное отравление.

В Петербурге 16-летний подросток собирался в школу, а в итоге попал в реанимацию. Перед выходом в учебное заведение он покурил электронную сигарету.

Инцидент произошёл 25 октября, пишет 78.ru. Ситуация могла стать критичной, если бы мама десятиклассника не оказалась дома. Она сразу же вызвала скорую помощь. Подростка доставили в больницу из квартиры на Байконурской с ингаляционным отравлением в тяжёлом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал, что Октябрьский суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП с семью погибшими. В мае общественный транспорт упал с моста в Мойку.

Фото: Piter.TV