Пьяная пенсионерка зверски убила подругу на даче под Петербургом

Подозреваемая уже несколько раз попадала в поле зрения полиции.

Встреча двух пенсионерок в СНТ "Ладога" во Всеволожском районе Ленинградской области закончилась для одной из них смертью. Предполагается, что женщины поссорились во время застолья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, об истекающей кровью женщине в органы сообщили жители садоводства. Прибывшие на дачу полицейские нашли убитой 63-летнюю женщину с ножевым ранением шеи.

По горячим следам правоохранители задержали подругу погибшей. Выяснилось, что она не первый раз попадает в поле зрения полиции. В 2018 году ее судили за ложное сообщение о теракте, а в 2020 году она в нетрезвом состоянии нанесла легкие травмы мужчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что бетономешалка в Выборге протаранила легковушку и чуть не снесла столб.

Фото: Piter.TV