На бульваре Новаторов убили пенсионерку

Подозреваемым в совершении преступления оказался мужчина из соседнего дома. У него уже были проблемы с законом.

В Кировском районе Петербурга убили пенсионерку. Инцидент произошел в доме № 25 по бульвару Новаторов.

Как стало известно Piter.tv, тело женщины обнаружила 20-летняя девушка. Она обратилась в полицию.

По "горячим следам" оперативники в этот же день, 8 января, задержали подозреваемого в нападении на бабушку. Им оказался 64-летний мужчина. Он проживает в соседнем доме.

Злоумышленника доставили в участок и поместили в изолятор. Стражи порядка завели уголовное дело по факту убийства пенсионерки 1943 года рождения.

Тело женщины направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Добавим, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он имеет несколько судимостей.

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Фото: Piter.tv