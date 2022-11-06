Петербуржец, жестоко убивший пенсионерку с бульвара Новаторов, проведет в колонии 16 лет

Преступник нанес женщине множественные удары кулаками и колющим предметом по голове и туловищу, а также облил кипятком из чайника.

Мужчина признан виновным в совершении убийства пенсионерки с особой жестокостью по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие и суд установили, что 8 января между злоумышленником и его 82-летней знакомой в квартире на бульваре Новаторов на почве совместного употребления алкоголя произошел конфликт. В ходе ссоры преступник нанес ей множественные удары кулаками и колющим предметом по голове и туловищу, а также облил кипятком из чайника. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыто убийство 16-летней давности, совершенное в поселке Тельмана.

Фото: Piter.TV