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Петербуржец, жестоко убивший пенсионерку с бульвара Новаторов, проведет в колонии 16 лет
Сегодня, 10:57
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Петербуржец, жестоко убивший пенсионерку с бульвара Новаторов, проведет в колонии 16 лет

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Преступник нанес женщине множественные удары кулаками и колющим предметом по голове и туловищу, а также облил кипятком из чайника.

Мужчина признан виновным в совершении убийства пенсионерки с особой жестокостью по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Следствие и суд установили, что 8 января между злоумышленником и его 82-летней знакомой в квартире на бульваре Новаторов на почве совместного употребления алкоголя произошел конфликт. В ходе ссоры преступник нанес ей множественные удары кулаками и колющим предметом по голове и туловищу, а также облил кипятком из чайника. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыто убийство 16-летней давности, совершенное в поселке Тельмана. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бульвар новаторов, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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