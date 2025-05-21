Раскрыто убийство 16-летней давности, совершенное в поселке Тельмана

Преступник выстрелил в затылочную область головы потерпевшего.

В Ленобласти под стражу взяли мужчину по подозрению в убийстве, совершенном 16 лет назад. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили с СУ СК РФ по региону.

Преступление оставалось нераскрытым длительное время, но работа, направленная на установление виновного лица и привлечение его к ответственности, продолжалась межведомственной аналитической следственно-оперативной группой по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, подозреваемым оказался 43-летний житель региона.

По версии следствия, злоумышленник в феврале 2009 года в поселке Тельмана, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему 1985 года рождения, насильно усадили его в машину и увез в направлении Кировского района. В лесу преступник выстрелил в затылочную область головы мужчины. От полученной травмы он скончался на месте.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Скоро ему предъявят обвинение в инкриминируемом преступлении.

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыто убийство женщины 21-летней давности на проспекте Тореза.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти