Обломок центрифуги убил слесаря на Цветочной

Мужчина скончался на месте от удара в голову.

Во вторник, 9 января, в полицию поступило сообщение о том, что на одном из предприятий на Цветочной улице скончался 58-летний слесарь. Как стало известно Piter.TV, трагедия случилась в результате несчастного случая.

Установлено, что во время проведения работ на производстве произошло разрушение центрифуги, обломок которой попал в голову сотруднику. Пострадавший скончался на месте.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты.

Фото: Piter.TV