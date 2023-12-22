Обломок центрифуги убил слесаря на Цветочной

Во вторник, 9 января, в полицию поступило сообщение о том, что на одном из предприятий на Цветочной улице скончался 58-летний слесарь. Как стало известно Piter.TV, трагедия случилась в результате несчастного случая.
Установлено, что во время проведения работ на производстве произошло разрушение центрифуги, обломок которой попал в голову сотруднику. Пострадавший скончался на месте.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты.
Фото: Piter.TV
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