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Обломок центрифуги убил слесаря на Цветочной
Сегодня, 8:26
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Обломок центрифуги убил слесаря на Цветочной

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Мужчина скончался на месте от удара в голову.

Во вторник, 9 января, в полицию поступило сообщение о том, что на одном из предприятий на Цветочной улице скончался 58-летний слесарь. Как стало известно Piter.TV, трагедия случилась в результате несчастного случая.

Установлено, что во время проведения работ на производстве произошло разрушение центрифуги, обломок которой попал в голову сотруднику. Пострадавший скончался на месте.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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