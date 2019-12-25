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Петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты
Сегодня, 8:38
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Петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты

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Установлено, что 63-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.

В четверг, 28 декабря бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован рабочий с тяжёлой сочетанной травмой груди и таза, закрытой травмой груди, ушибом легких, переломом с 9-12 рёбер слева, закрытой травмой таза, переломом левой вертлужной впадины. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 63-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии. Он получил травмы, упав с двухметровой высоты, когда поднялся по лестнице поправить камеру видеонаблюдения на улице Композиторов.

Пострадавший помещён на отделение общей реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что на севере и юге Петербурга орудовали поджигатели покрышек в подъездах.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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