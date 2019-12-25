Петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты

В четверг, 28 декабря бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован рабочий с тяжёлой сочетанной травмой груди и таза, закрытой травмой груди, ушибом легких, переломом с 9-12 рёбер слева, закрытой травмой таза, переломом левой вертлужной впадины. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 63-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии. Он получил травмы, упав с двухметровой высоты, когда поднялся по лестнице поправить камеру видеонаблюдения на улице Композиторов.
Пострадавший помещён на отделение общей реанимации.
Ранее мы сообщили о том, что на севере и юге Петербурга орудовали поджигатели покрышек в подъездах.
Фото: Piter.TV
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