Петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты

Установлено, что 63-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.

В четверг, 28 декабря бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован рабочий с тяжёлой сочетанной травмой груди и таза, закрытой травмой груди, ушибом легких, переломом с 9-12 рёбер слева, закрытой травмой таза, переломом левой вертлужной впадины. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 63-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии. Он получил травмы, упав с двухметровой высоты, когда поднялся по лестнице поправить камеру видеонаблюдения на улице Композиторов.

Пострадавший помещён на отделение общей реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что на севере и юге Петербурга орудовали поджигатели покрышек в подъездах.

Фото: Piter.TV