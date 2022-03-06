Бетономешалка в Выборге протаранила легковушку и чуть не снесла столб

Очевидцы предположили, что у "обезумевшего" большегруза отказали тормоза.

На перекрестке в городе Выборг Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Авария случилась накануне, 23 августа, на пересечении улиц Кривоносова и Офицерской. Видео аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что бетономешалка на сильной скорости вылетела на перекресток, где должна была уступить дорогу. Однако остановиться грузовой автомобиль не смог и снес с дороги синий Kia Rio. После машину развернуло и впечатало в столб. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Скандинавия" в Ленобласти произошло смертельное ДТП с такси.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб