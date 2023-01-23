Пять магазинных тележек въехали в припаркованный автомобиль в Выборге

Кадры были опубликованы в социальных сетях.

В Выборге из-за сильного ветра на парковке сетевого магазина произошёл необычный инцидент. Пять тележек для покупок, подхваченные ветром, врезались в припаркованный на ночь автомобиль. Видео с "катающимися" по парковке тележками сняла местная жительница и опубликовала в сообществе "Интересные события в Выборге".

Отмечается, что "ночные покупатели", которым лень было везти тележку с парковки обратно в магазин, возможно, невольно "подарили" неприятный сюрприз владельцу красного автомобиля, который предположительно является работником магазина.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Ленобласти выпал из окна и умер на проспекте Авиаконструкторов.

Видео: Виктория Иванова /ВКонтакте "Интересные события в Выборге"