Житель Ленобласти выпал из окна и умер на проспекте Авиаконструкторов

Тело 69-летнего мужчины было найдено на козырьке парадного дома.

В Петербурге произошла трагедия, в результате которой пожилой мужчина скончался, упав с высоты.

Тело 69-летнего жителя Ленинградской области было найдено утром понедельника, 30 декабря, на козырьке парадного дома, находящегося на улице Авиаторов в Приморском районе, пишет АН "Оперативное прикрытие".

В полицию позвонил зять умершего. Предварительно установлено, что пожилой россиянин упал с балкона.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Варшавской нашли тела двух женщин.

Фото: Piter.TV