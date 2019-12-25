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Житель Ленобласти выпал из окна и умер на проспекте Авиаконструкторов
Сегодня, 13:45
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Житель Ленобласти выпал из окна и умер на проспекте Авиаконструкторов

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Тело 69-летнего мужчины было найдено на козырьке парадного дома.

В Петербурге произошла трагедия, в результате которой пожилой мужчина скончался, упав с высоты.

Тело 69-летнего жителя Ленинградской области было найдено утром понедельника, 30 декабря, на козырьке парадного дома, находящегося на улице Авиаторов в Приморском районе, пишет АН "Оперативное прикрытие".

В полицию позвонил зять умершего. Предварительно установлено, что пожилой россиянин упал с балкона.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Варшавской нашли тела двух женщин.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб,

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