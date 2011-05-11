В квартире на Варшавской нашли тела двух женщин

В ходе осмотра были изъяты три шприца и небольшая стопка с кристаллическим порошком.

В Московском районе проводится расследование по факту гибели двух женщин из Петербурга. Согласно информации АН "Оперативное прикрытие", 29 декабря в 14:28 в службу 112 обратился незнакомый мужчина. Он сообщил, что в квартире по адресу Варшавская улица, дом 49, у его знакомой передозировка наркотиками.

На месте происшествия были найдены тела 45-летней женщины, владелицы квартиры, и ее 42-летней подруги. Квартира, в которой произошла трагедия, ранее принадлежала мужчине, который скончался полтора года назад. Признаки насильственной смерти на телах умерших не обнаружены.

В ходе осмотра были изъяты три шприца и небольшая стопка с кристаллическим порошком. Тела направлены в морг для выяснения причин смерти.

Ранее майор в отставке задержал прохожего, выстрелившего в пенсионера у метро "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV