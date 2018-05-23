На трассе "Скандинавия" в Ленобласти произошло смертельное ДТП с такси

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, а трое, в том числе – 10-летний ребенок, получили травмы.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с такси на трассе "Скандинавия". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 23 августа на 161-м километре автодороги в Выборгском районе при неустановленных обстоятельствах произошло столкновение двух автомобилей Ford и Lada. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, а трое, в том числе – 10-летний ребенок, получили травмы.

Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: грузовик перевернулся трасса "Сортавала".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти