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Грузовик перевернулся трасса "Сортавала"
Сегодня, 16:18
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Грузовик перевернулся трасса "Сортавала"

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Водитель грузового автомобиля совершил наезд на металлический барьер и опрокинулся.

Утром в пятницу, 23 августа, на 74-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе поселка Лосево в Приозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на металлический барьер и опрокинулся. На данный момент нет информации о пострадавших.

В результате аварии была занята одна из двух полос в направлении Санкт-Петербурга. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадал юный пассажир Renalt.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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