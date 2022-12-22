Грузовик перевернулся трасса "Сортавала"

Утром в пятницу, 23 августа, на 74-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе поселка Лосево в Приозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель грузового автомобиля совершил наезд на металлический барьер и опрокинулся. На данный момент нет информации о пострадавших.
В результате аварии была занята одна из двух полос в направлении Санкт-Петербурга. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадал юный пассажир Renalt.
Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад
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