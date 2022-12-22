Грузовик перевернулся трасса "Сортавала"

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на металлический барьер и опрокинулся.

Утром в пятницу, 23 августа, на 74-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе поселка Лосево в Приозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на металлический барьер и опрокинулся. На данный момент нет информации о пострадавших.

В результате аварии была занята одна из двух полос в направлении Санкт-Петербурга. Обстоятельства ДТП выясняются.