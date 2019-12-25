В ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадал юный пассажир Renalt

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.

В четверг, 22 августа, в 17:35 на 1 км автодороги "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летний водитель автомобиля Renault Logan не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Chevrolet Aveo, управляемой 68-летней женщиной.

В результате аварии травмы получил пассажир Renault, 2016 года рождения. Он был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.