В ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадал юный пассажир Renalt

В четверг, 22 августа, в 17:35 на 1 км автодороги "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летний водитель автомобиля Renault Logan не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Chevrolet Aveo, управляемой 68-летней женщиной.
В результате аварии травмы получил пассажир Renault, 2016 года рождения. Он был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.
Ранее мы сообщили о том, что BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина.
Фото: Piter.TV
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