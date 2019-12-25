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В ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадал юный пассажир Renalt
Сегодня, 9:59
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В ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти пострадал юный пассажир Renalt

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.

В четверг, 22 августа, в 17:35 на 1 км автодороги "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летний водитель автомобиля Renault Logan не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Chevrolet Aveo, управляемой 68-летней женщиной.

В результате аварии травмы получил пассажир Renault, 2016 года рождения. Он был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что  BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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