BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина

В результате ДТП водитель получил травмы.

Проводится проверка по факту ДТП с BMW, который вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 13:15 у дома 135 корпус 4 по улице Савушкина. По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на трамвайные пути.

В результате ДТП водитель получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Утром на трассе "Волхов – Бабино – Иссад" грузовик угодил в кювет.

Фото: Telegram/ Мегаполис