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BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина
Сегодня, 16:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина

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В результате ДТП водитель получил травмы.

Проводится проверка по факту ДТП с BMW, который вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 13:15 у дома 135 корпус 4 по улице Савушкина. По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на трамвайные пути.

В результате ДТП водитель получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.  

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Фото: Telegram/ Мегаполис

Теги: bmw, улица савушкина
Категории: Лента новостей,

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