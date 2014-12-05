BMW вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина

Проводится проверка по факту ДТП с BMW, который вылетел на трамвайные пути на улице Савушкина.
Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 13:15 у дома 135 корпус 4 по улице Савушкина. По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на трамвайные пути.
В результате ДТП водитель получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.
Утром на трассе "Волхов – Бабино – Иссад" грузовик угодил в кювет.
Фото: Telegram/ Мегаполис
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