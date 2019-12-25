  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Утром на трассе "Волхов-Бабино-Иссад" грузовик угодил в кювет
Сегодня, 10:07
102
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Утром на трассе "Волхов-Бабино-Иссад" грузовик угодил в кювет

0 0

Водитель в результате ДТП не пострадал.

Сегодня, 22 августа, в Волховском районе произошла авария. На трассе "Волхов-Бабино-Иссад" грузовик угодил в кювет. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Водитель фургона не справился с управлением. Машина съехала с дороги. На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. 

Водитель из автомобиля выбрался самостоятельно и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели провели отключение АКБ автомобиля.

Пресс-служба "Аварийно-спасательной службы Ленобласти"

Ранее мы писали, что в аварии на Краснопутиловской улице пострадал мотоциклист.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварии, волхов-бабино-иссад, дтп, ленобласть, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии