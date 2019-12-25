Утром на трассе "Волхов-Бабино-Иссад" грузовик угодил в кювет

Сегодня, 22 августа, в Волховском районе произошла авария. На трассе "Волхов-Бабино-Иссад" грузовик угодил в кювет. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Водитель фургона не справился с управлением. Машина съехала с дороги. На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.
Водитель из автомобиля выбрался самостоятельно и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели провели отключение АКБ автомобиля.
Пресс-служба "Аварийно-спасательной службы Ленобласти"
Ранее мы писали, что в аварии на Краснопутиловской улице пострадал мотоциклист.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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