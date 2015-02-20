Крупный пожар на складе в Металлострое потушен

В 05:22 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, однако после его локализации он был снят. Полностью ликвидировать огонь удалось в 06:47.

Представители ГУ МЧС России по Петербургу сообщили о ликвидации пожара, произошедшего по адресу: дорога на Металлострой, дом 5, строение А.

Сообщение о возгорании поступило в 04:46 утра. В 05:22 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, однако после его локализации он был снят. Полностью ликвидировать огонь удалось в 06:47.

Пожар произошел в 1-2-этажном производственно-складском здании размером 130х33 м. Огонь охватил обстановку на втором этаже на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Для тушения пожара было привлечено 6 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

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