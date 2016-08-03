На Герасимовской горела двухкомнатная квартира

Бороться с огнем отправились три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 21 августа, в Калининском районе произошел пожар. На Герасимовской улице в доме № 15 вспыхнул балкон в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:15. На балконе пламя охватило четыре квадратных метра.

Бороться с огнем отправились три спецмашины и 15 спасателей. Пожар потушили за 33 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Наставников горел балкон.

Фото: Pxhere