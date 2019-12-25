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На проспекте Наставников горел балкон
Сегодня, 15:01
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На проспекте Наставников горел балкон

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Во время возгорания никто не пострадал.

Сегодня, 21 августа, в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Наставников в доме № 14 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:20. Выяснилось, что на балконе пламя охватило два квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 14:35 пожар удалось потушить.   

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, мчс, пожар в квартире, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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