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Во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина
Сегодня, 11:02
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Во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина

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Причина смерти  погибшей устанавливается.

Сегодня, 21 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Загребском бульваре в доме № 37/27 вспыхнуло пламя. В квартире пожарные нашли тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:18. В 2-комнатной квартире в кухне  обгорела обстановка на площади 6 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 14 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 25 минут.

Причина смерти  погибшей устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что тело женщины достали из Невы на Синопской набережной.

Фото: Piter.tv

Теги: загребский бульвар, купчино пожар, мчс, погибла женщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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