Во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина

Сегодня, 21 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Загребском бульваре в доме № 37/27 вспыхнуло пламя. В квартире пожарные нашли тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:18. В 2-комнатной квартире в кухне обгорела обстановка на площади 6 квадратных метров.
Бороться с огнем прибыли 14 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 25 минут.
Причина смерти погибшей устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что тело женщины достали из Невы на Синопской набережной.
Фото: Piter.tv
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