Во время пожара в квартире на Загребском погибла женщина

Причина смерти погибшей устанавливается.

Сегодня, 21 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Загребском бульваре в доме № 37/27 вспыхнуло пламя. В квартире пожарные нашли тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:18. В 2-комнатной квартире в кухне обгорела обстановка на площади 6 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 14 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 25 минут.

Причина смерти погибшей устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что тело женщины достали из Невы на Синопской набережной.

Фото: Piter.tv