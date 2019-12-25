Тело женщины достали из Невы на Синопской набережной

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности покойной.

Вечером во вторник, 21 августа, в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что у причала на Сипопской набережной, дом 10, утонула женщина.

Труп женщины неопознанного возраста, примерно 30-40 лет, облаченной в черную футболку и черные брюки, был отправлен в морг для выяснения причины ее смерти.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности покойной.

Ранее мы сообщили о том, что 11 августа в Неве утонули мужчина и женщина.

Фото: Pxhere