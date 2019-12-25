За день в Неве утонули мужчина и женщина

Один из утопленников скончался при очевидцах.

В воскресенье, 11 августа, спасательные службы извлекли из Невы тела двух утопленников. Один из них скончался при очевидцах. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, в 16:00 поступила информация в полицию о том, что неизвестный мужчина прыгнул в Неву с набережной Смольного и не выплыл. Тело молодого человека примерно 30 лет было извлечено из воды спасателями. Труп направили в морг.

Кроме того, в экстренные службы поступил сигнал о мертвой женщине в Неве в районе дома 38 на Октябрьской набережной. Полицейские доставили тело на катере. Умершей, по предварительным данным, было около 45–50 лет.

Ранее мы сообщили о том, что уколодца на Салова нашли скелет в одежде.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)