ДТП с участием фуры и легковушки произошло в Выборге

На месте аварии работает скорая помощь.

В четверг, 30 января, в Выборге на улице Куйбышева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры с бортовой платформой и легкового автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы, включая скорую помощь, сообщают очевидцы в группе ВК-сообщества "Интересные события в Выборге".

Обстоятельства ДТП и причины столкновения пока не уточняются. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Движение на участке дороги временно затруднено. Водителям рекомендуется быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Piter.TV сообщал, что на перекрёстке Шуваловского и Комендантского столкнулись легковушки.

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