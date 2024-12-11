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На перекрёстке Шуваловского и Комендантского столкнулись легковушки
Сегодня, 12:53
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На перекрёстке Шуваловского и Комендантского столкнулись легковушки

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В Купчино образовалась пробка.

Утром в четверг на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких иномарок. Информации о пострадавших в результате аварии не поступало.

По сообщениям очевидцев из группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", ДТП спровоцировало серьёзные заторы на дорогах, в том числе пробки в направлении Купчино. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что ДТП с фургоном вызвало масштабный затор на КАД в районе Кудрово.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, купчино, пробка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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