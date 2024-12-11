ДТП с фургоном вызвало масштабный затор на КАД в районе Кудрово

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Утром 30 января на востоке Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге образовалась масштабная пробка протяженностью 6 километров. Причиной затора стало ДТП, произошедшее на 49-м километре внутренней стороны КАД в районе Кудрово.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", информация о происшествии поступила в 7:30 утра. По предварительным данным, водитель грузового фургона допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате аварии занята третья полоса движения, что привело к значительному затруднению движения.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что фургон лежит на боку, перегородив часть дороги. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий ДТП и восстановлением движения.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали водителя авто с пассажиркой на крыше.

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