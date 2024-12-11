В Петербурге задержали водителя авто с пассажиркой на крыше

Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку для проведения экспертизы.

Петербургская полиция задержала и привлекла к ответственности водителя, прокатившего пассажирку по Невскому проспекту на крыше авто. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Машиной управлял 31-летний местный житель, который подрабатывает в такси на арендованной иномарке. Мужчина пояснил, что героиня ролика, опубликованного правоохранителями накануне, – случайная попутчица. Он ее подвозил и не смог отказать в желании проехаться "с ветерком".

В отношении петербуржца составлены протоколы по ст. 12.23 (нарушение правил перевозки), ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности) и ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования) КоАП РФ. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Любительницу необычной езды также разыскивают.

Видео: пресс-служба МВД России