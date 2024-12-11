Петербурженка рассекала по центру города на крыше авто с бутылкой в руках

Веселую пассажирку и ее водителя разыскивают правоохранители.

Полиция Санкт-Петербурга возбудила административное дело по факту нарушений правил автомобильного движения в центре города. В пресс-службе городского отделения МВД показали видео, на котором видно, как женщина рассекает по дороге на крыше авто с бутылкой спиртного.

Правоохранители установили, что инцидент имел место сегодня в районе 13-ти часов. В отношении водителя и пассажирки возбуждены административные протоколы за нарушение правил перевозки и применения ремней безопасности.

Полицией приняты меры к розыску водителя и пассажирки авто для дальнейшего привлечения их к административной ответственности. МВД Санкт-Петербурга

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Видео: МВД Санкт-Петербурга