Стрелявшего из пистолета уроженца Ставропольского края будут судить в Петербурге

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Как полагают следователи, 27 июля прошлого года обвиняемый, находясь на парковке недалеко от дома №26/16 по Новочеркасскому проспекту, напал на мужчину. Злоумышленник выстрелил в спину потерпевшего из травматического пистолета. Через 2 дня его задержали на Плесецкой улице. Оружие было изъято.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура Санкт-Петербурга
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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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