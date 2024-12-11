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Стрелявшего из пистолета уроженца Ставропольского края будут судить в Петербурге
Сегодня, 17:40
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Стрелявшего из пистолета уроженца Ставропольского края будут судить в Петербурге

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Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью петербуржца.

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Как полагают следователи, 27 июля прошлого года обвиняемый, находясь на парковке недалеко от дома №26/16 по Новочеркасскому проспекту, напал на мужчину. Злоумышленник выстрелил в спину потерпевшего из травматического пистолета. Через 2 дня его задержали на Плесецкой улице. Оружие было изъято.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в петербургском УФАС прошли обыски.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: 111 ук рф, новочеркасский проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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