Стрелявшего из пистолета уроженца Ставропольского края будут судить в Петербурге

Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью петербуржца.

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Как полагают следователи, 27 июля прошлого года обвиняемый, находясь на парковке недалеко от дома №26/16 по Новочеркасскому проспекту, напал на мужчину. Злоумышленник выстрелил в спину потерпевшего из травматического пистолета. Через 2 дня его задержали на Плесецкой улице. Оружие было изъято.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в петербургском УФАС прошли обыски.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга