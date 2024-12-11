В петербургском УФАС прошли обыски

Проверку проводили сотрудники ФСБ.

В Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Петербургу прошли обыски. Об этом пишет 78.ru 29 января.

Проверку проводили сотрудники ФСБ. Изначально силовики были у начальника УФАС, они предъявили претензии по госзакупкам, связанным со школами и детскими садами.

В ходе обысков изъяли документы. Также известно, что компания "Медтека" сегодня подала жалобу на действия комиссии по осуществлению закупки, которые совершили во время рассмотрения заявок на участие в ней.

Все обстоятельства выясняются.

Ранее на Piter.TV: петербургское УФАС дало аэропорту Пулково 20 дней на снижение цен на парковку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)