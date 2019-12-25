С 1 декабря закрывается движение по Мошкову переулку

Планируются работы по прокладке инженерных сетей.

В Центральном районе с 1 декабря закроют движение транспорта. Об этом 29 ноября сообщили в ГАТИ Петербурга.

Так, с 1 по 14 декабря планируются работы по прокладке инженерных сетей. По этой причине проезд по Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы перекроют.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Петербурга с 30 ноября ограничат и перекроют движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга