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В трех районах Петербурга с 30 ноября ограничат и перекроют движение
Сегодня, 12:13
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В трех районах Петербурга с 30 ноября ограничат и перекроют движение

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Речь идет о Калининском, Курортном и Пушкинском районах.

С 30 ноября движение будет ограничено и перекрыто в трех районах Петербурга. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города. 

В Калининском районе с 30 ноября по 21 февраля 2025 года пройдут работы по реконструкции водопровода, поэтому проезд затруднится на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта. 

А в Курортном районе с 30 ноября по 11 декабря в связи с работами на канализационной сети закрывается движение по Полевой улице в Сестрорецке от Зарубинского проезда до Зарубинского переулка. 

В Пушкинском районе с 30 ноября по 16 декабря планируется строительство инженерных сетей, из-за чего проезд ограничат по улице Ленина в Шушарах от Автозаводской улицы до 3-го Бадаевского проезда. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 28 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения для автомобилистов, перекрытие проезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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