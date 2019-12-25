В трех районах Петербурга с 30 ноября ограничат и перекроют движение

Речь идет о Калининском, Курортном и Пушкинском районах.

С 30 ноября движение будет ограничено и перекрыто в трех районах Петербурга. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Калининском районе с 30 ноября по 21 февраля 2025 года пройдут работы по реконструкции водопровода, поэтому проезд затруднится на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта.

А в Курортном районе с 30 ноября по 11 декабря в связи с работами на канализационной сети закрывается движение по Полевой улице в Сестрорецке от Зарубинского проезда до Зарубинского переулка.

В Пушкинском районе с 30 ноября по 16 декабря планируется строительство инженерных сетей, из-за чего проезд ограничат по улице Ленина в Шушарах от Автозаводской улицы до 3-го Бадаевского проезда.

Ранее мы рассказывали о том, что с 28 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга