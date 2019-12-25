С 28 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах

Планируются реконструкция и строительство газопроводов.

В двух районах с 28 ноября ограничат движение для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 28 ноября по 3 декабря планируются работы по реконструкции газопровода, из-за чего затруднится проезд по набережной Обводного канала от Митрофаньевского моста до Лермонтовского проспекта.

А в Колпинском районе с 28 ноября по 4 декабря будут строить газопровод. По этой причине ограничивается движение по улице Богайчука в Металлострое от дома 4А по улице Богайчука до Полевой улицы, с закрытием проезда по улице Богайчука в направлении от дома 4А по улице Богайчука к Полевой улице.

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга