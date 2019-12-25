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С 28 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах
Сегодня, 11:22
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С 28 ноября движение ограничат в Адмиралтейском и Колпинском районах

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Планируются реконструкция и строительство газопроводов.

В двух районах с 28 ноября ограничат движение для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Адмиралтейском районе с 28 ноября по 3 декабря планируются работы по реконструкции газопровода, из-за чего затруднится проезд по набережной Обводного канала от Митрофаньевского моста до Лермонтовского проспекта. 

А в Колпинском районе с 28 ноября по 4 декабря будут строить газопровод. По этой причине ограничивается движение по улице Богайчука в Металлострое от дома 4А по улице Богайчука до Полевой улицы, с закрытием проезда по улице Богайчука в направлении от дома 4А по улице Богайчука к Полевой улице. 

Ранее на Piter.TV: на трассе "Кола" 27 ноября разведут Ладожский мост. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: адмиралтейский район, колпинский район, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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