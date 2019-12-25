На трассе "Кола" 27 ноября разведут Ладожский мост

В связи с разводкой перекроют движение.

На федеральной трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с разводкой переправы 27 ноября на 40-м километре дороги с 10:00 до 10:45 полностью перекроют движение транспорта. По реке пройдут составы "В. Клюев", "ПК-145" и "Перекат".

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение с 27 по 29 ноября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"