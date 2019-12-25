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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение с 27 по 29 ноября
Сегодня, 9:15
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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение с 27 по 29 ноября

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Это связано с проведением ремонтных работ.

В тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут ограничения в связи с проведением ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы. 

Мера будет действовать с 27 по 29 ноября в транспортном отсеке Финской стороны. Для ввода и вывода техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель на 10 минут. 

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее на Piter.TV: строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: кзс петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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