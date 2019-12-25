В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение с 27 по 29 ноября

Это связано с проведением ремонтных работ.

В тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут ограничения в связи с проведением ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы.

Мера будет действовать с 27 по 29 ноября в транспортном отсеке Финской стороны. Для ввода и вывода техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель на 10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

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Фото: Piter.TV