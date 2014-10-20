Строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД в Петербурге

Мера вводится с 26 по 29 ноября.

В Петербурге строительство Витебской развязки ограничит движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД), сообщили 25 ноября в пресс-службе автодороги.

Так, закроют съезд с улицы Благодатной на ЗСД в южном направлении c 23:00 27 ноября до 06:00 28 ноября. В указанный период будут проводиться работы по нанесению разметки.

Кроме того, ограничат движение по правой крайней полосе в районе развязки с улицей Благодатной по основному ходу ЗСД в северном направлении c 06:00 26 ноября до 06:00 29 ноября. Планируется устройство опоры технических средств организации дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что, предварительно, открытие Витебской развязки состоится в декабре.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)