В трех районах Петербурга с 4 апреля ограничат движение

Речь идет о Невском, Петроградском и Центральном районах.

В трех районах Петербурга с 4 апреля вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Невском районе до 21 сентября в связи с работами по размещению временного ограждения затруднится проезд по Большому Смоленскому проспекту от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

В Петроградском районе по 16 апреля планируются работы по размещению временных ограждений и пешеходной галереи. По этой причине ограничат движение по Пионерской улице от Эскадронного переулка до Корпусной улицы, а также по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы, с закрытием поезда по Пионерской улице в направлении от Чкаловского проспекта к Корпусной улице.

В Центральном районе будут до 7 апреля ремонтировать покрытие, из-за чего ограничивается движение по тоннелю на небережной Обводного канала у Ново-Каменного моста от Воронежской улицы до улицы Черняховского.

Ранее на Piter.TV: с 6 по 27 апреля на развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга