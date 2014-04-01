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С 6 по 27 апреля на развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда
Сегодня, 16:13
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С 6 по 27 апреля на развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда

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На 65-м километре трассы пройдут дорожные работы по замене деформационного шва.

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга с Московским шоссе с 6 по 27 апреля закроют два съезда –  №9 и №12. Об этом 1 апреля сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На 65-м километре трассы пройдут дорожные работы по замене деформационного шва. Так, перекроют съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо. На месте установят временные знаки и водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 31 марта на КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют полосу. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, московское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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